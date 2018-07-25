Окская судоверфь спустила на воду баржу «Белмакс 5» проекта ROB20
25 июля 2018 г. Окская судоверфь (Нижегородская область) спустила на воду пятую несамоходную наливную баржу «Белмакс 5» проекта ROB20, построенную по заказу ПАО «ГТЛК».
Главные размерения:
|Длина наибольшая, м
|118,79
|Длина иежду перпендикулярами, м
|117,90
|Длина по КВЛ, м
|117,775
|Ширина габаритная, м
|22,80
|Ширина расчетная, м
|22,60
|Высота борта до главной палубы, м
|3,00
|Высота тронка, м
|1,00
|Высота борта расчетная, м
|4,00
|Осадка, м
|2,75
|Дедвейт при осадке 2,75 м, т
|6013
|Вместимость отстойных танков, м3
|340
|Вместимость грузовых танков, м3
|6530
|Максимальная вместимость танков для груза (включай отстойный танк № 1 ПрБ и шахту выгрузки), м3
|6860
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