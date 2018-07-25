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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь спустила на воду баржу «Белмакс 5» проекта ROB20

25 июля 2018 г. Окская судоверфь (Нижегородская область) спустила на воду пятую несамоходную наливную баржу «Белмакс 5» проекта ROB20, построенную по заказу ПАО «ГТЛК».

  •  © osy.ru

Главные размерения:

Длина наибольшая, м118,79
Длина иежду перпендикулярами, м117,90
Длина по КВЛ, м117,775
Ширина габаритная, м22,80
Ширина расчетная, м22,60
Высота борта до главной палубы, м3,00
Высота тронка, м1,00
Высота борта расчетная, м4,00
Осадка, м2,75
Дедвейт при осадке 2,75 м, т6013
Вместимость отстойных танков, м3340
Вместимость грузовых танков, м36530
Максимальная вместимость танков для груза (включай отстойный танк № 1 ПрБ и шахту выгрузки), м36860

  •  © osy.ru

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http://www.osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-spustila-na-vodu-pyatuyu-barzhu-proekta-rob20

Окская судоверфь, Нижегородская область, ROB20, баржа
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