Окская судоверфь спустила на воду баржу «Белмакс 5» проекта ROB20

25 июля 2018 г. Окская судоверфь (Нижегородская область) спустила на воду пятую несамоходную наливную баржу «Белмакс 5» проекта ROB20, построенную по заказу ПАО «ГТЛК».





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Главные размерения:

Длина наибольшая, м 118,79 Длина иежду перпендикулярами, м 117,90 Длина по КВЛ, м 117,775 Ширина габаритная, м 22,80 Ширина расчетная, м 22,60 Высота борта до главной палубы, м 3,00 Высота тронка, м 1,00 Высота борта расчетная, м 4,00 Осадка, м 2,75 Дедвейт при осадке 2,75 м, т 6013 Вместимость отстойных танков, м3 340 Вместимость грузовых танков, м3 6530 Максимальная вместимость танков для груза (включай отстойный танк № 1 ПрБ и шахту выгрузки), м3 6860