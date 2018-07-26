Группа «Черкизово» открыла новую свиноводческую площадку в Воронежской области

Крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, ввела в строй новую площадку «доращивания-откорма» в Семилукском районе Воронежской области. Эта площадка седьмая по счету, в новом кластере, который компания возвела в регионе.

Одним из регионов с благоприятным инвестиционным климатом, где представлены предприятия Группы «Черкизово», является Воронежская область. Объем инвестиций в растениеводство, кормопроизводство, птицеводство и свиноводство составили за последние 10 лет более 15 млрд рублей.

В июле этого года запускается последняя из семи площадок, которые были построены в Семилукском (5 площадок) и Нижнедевицком (2 площадки) районах. При выходе на производственные мощности каждая из площадок даст в год более 5 тысяч тонн свинины, а, по итогам 2019 года, производство свинины должно достигнуть объема более 40 тысяч тонн. Кроме того, данный этап реализации проекта даст области дополнительно более 70 рабочих мест.

Группа видит значительный потенциал для дальнейшего развития предприятий в Воронежской области и внедряет здесь ряд крупных инвестиционных проектов. Одним из таких проектов, инвестиции в который превышают 8 млрд рублей, является проект по развитию племенного свиноводства, стартовавший еще в 2009 году. В него вошло строительство племенных ферм в Нижнедевицком районе; комбикормового завода производительностью до 90 тонн в час и элеватора на 150 тысяч тонн хранения зерновых. 7 комбинированных площадок «доращивание-откорм», мощностью 40 тысяч голов единовременного содержания в год каждая, — завершающий этап этого масштабного проекта. В 2017 году в Воронежской области Группой на свинокомплексах региона произведено 13,2 тысячи тонн свинины (8% от объема области).