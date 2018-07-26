Две технологические линии пищевой промышленности запущены в Курской области

Курский мясоперерабатывающий завод запустил линию обвалки голов

Курский мясоперерабатывающий завод (входит в ГК «АгроПромкомплектация») расширяет свои производственные мощности, запустив новое направление — линию обвалки голов свиней. Пуск линии позволяет дополнительно с каждой головы получать до 36% мясного сырья.

«Пуск новой линии позволяет производить более глубокую переработку собственного сырья, — отметила главный технолог Курского мясоперерабатывающего завода Алла Бондарь. — В данный момент ассортимент получаемого продукта — мясо свиных голов, пятачки и губы. Основное направление реализации — отгрузка на экспорт».

Линия по обвалке голов — полуавтоматическая. Современное оборудование позволяет повысить производительность труда и гарантированно получать высокое качество продукции наряду со стабильными объемами.

Введенная в эксплуатацию линия по обвалке голов не требует от персонала владения навыками сверхсложной обвалки. Каждый работник отвечает за конкретную операцию, что не вызывает сложности технического исполнения. Пуск новой производственной линии на Курском мясоперерабатывающем заводе позволил дополнительно обеспечить рабочими местами 20 человек.

PepsiCo запустила новую линию детского питания на заводе в Курской области

На экспериментальном комбинате детского питания, входящем в группу компаний PepsiCo, была запущена линия по производству новинки для детей — питьевого фруктового пюре «Агуша». Новый продукт для детей с 6 месяцев представлен в серии детского питания для поддержания иммунитета, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Производство инновационного продукта стало возможным благодаря запуску на предприятии новой высокотехнологичной линии производительностью 17 500 упаковок в час. Инспектор посторонних включений, установленный на линии, будет обеспечивать абсолютную безопасность выпускаемой продукции.

С запуском нового производственного оборудования ассортимент «Агуша» пополнится тремя наименованиями: пюре «Яблоко, клубника, земляника и клюква», «Яблоко, черника и шиповник», «Яблоко, чёрная смородина и ежевика», а представлен продукт будет в оригинальной упаковке «пирамидке» объемом 68 гр.

«Питьевое пюре „Агуша“ ̶ это очередная инновация в детском питании. Мы не только представили совершенно новые продукты с полезными фруктами и ягодами, но и дополнительно обогатили их витаминами B6 и B12 для поддержания детского иммунитета. Продукт будет выпускаться в упаковке, представляющей из себя серию пирамидок 12-ти разных игровых дизайнов, специально разработанных и для мальчиков, и для девочек. Данный формат упаковки удобен как для прогулки, так и для дома. „Агуша“ продолжает помогать родителям растить здоровых и счастливых детей и радовать их новыми и полезными продуктами», ̶ рассказала Маргарита Молодых, директор по маркетингу детского питания. Фруктовое питьевое пюре «Агуша» поступит в продажу уже в сентябре этого года.

Экспериментальный комбинат детского питания в Курской области с 2011 года является частью группы компаний PepsiCo. Завод производит фруктовое пюре и детские соки «Агуша». Продукция завода поставляется во все регионы России и в страны СНГ. Производство детского питания на предприятии в Курской области постоянно расширяется. В 2016 году на заводе была запущена новая линия фруктовых пюре «Агуша» в мягкой упаковке, которые ранее импортировались в Россию.

http://www.dairynews.ru/news/pepsico-zapustila-novuyu-liniyu-detskogo-pitaniya-.html