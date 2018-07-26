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Новые заводы и цеха

ЮУПК приступила к строительству нефтеперерабатывающего комплекса в Оренбургской области

  •  © prooren.ru

Южно-Уральская промышленная компания" (ЮУПК) приступила к строительству нефтеперерабатывающего комплекса в Оренбургской области, инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд рублей.

Предприятие будет производить широкую фракцию светлых углеводородов, вакуумный газойль и дорожный битум. Глубина переработки углеводородного сырья составит 98%.

В состав комплекса войдут установки атмосферно-вакуумной перегонки, битумная установка, товарный парк, установка фасовки битума, автомобильный и железнодорожный сливные и наливные терминалы, парк перекачки сырья, а также вспомогательные производства включая мини-ТЭЦ для обеспечения комплекса паром и электроэнергией. Строительные работы планируется завершить в I квартале 2021 года.

Сдача объекта обеспечит рабочими местами 300 оренбуржцев и увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет региона.

Объект строится в непосредственной близости от Оренбургского газоперерабатывающего завода (входит в ООО «Газпром переработка»), где у ЮУПК есть мощности по переработке газоконденсата с Карачаганакского месторождения (Казахстан).

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http://www.orenburg-gov.ru/news/main/v-orenburzhe-nachalos-stroitelstvo-kompleksa-pererabotki-uglevodorodnogo-syrya-moshchnostyu-1-5-mln-/

Оренбургская область, ЮУПК
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