Южно-Уральская промышленная компания" (ЮУПК) приступила к строительству нефтеперерабатывающего комплекса в Оренбургской области, инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд рублей.

Предприятие будет производить широкую фракцию светлых углеводородов, вакуумный газойль и дорожный битум. Глубина переработки углеводородного сырья составит 98%.

В состав комплекса войдут установки атмосферно-вакуумной перегонки, битумная установка, товарный парк, установка фасовки битума, автомобильный и железнодорожный сливные и наливные терминалы, парк перекачки сырья, а также вспомогательные производства включая мини-ТЭЦ для обеспечения комплекса паром и электроэнергией. Строительные работы планируется завершить в I квартале 2021 года.

Сдача объекта обеспечит рабочими местами 300 оренбуржцев и увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет региона.

Объект строится в непосредственной близости от Оренбургского газоперерабатывающего завода (входит в ООО «Газпром переработка»), где у ЮУПК есть мощности по переработке газоконденсата с Карачаганакского месторождения (Казахстан).