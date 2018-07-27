Курганхиммаш завершил изготовление ресиверов воздуха и азота для АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ООО «Курганхиммаш» завершило изготовление ресиверов воздуха и азота для АО «Газпромнефть-ОНПЗ», которые будут эксплуатироваться на промышленной площадке воздушной компрессорной с азотной станцией.Оборудование изготовлено для поставки в рамках проводимых заказчиком строительно-монтажных работ, испытания систем и оборудования объектов ОЗХ, возводимых для функционирования комплекса установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, установки замедленного коксования (УЗК) и комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), строящихся в ходе второго этапа модернизации нефтеперерабатывающих мощностей «Газпромнефти».

Данный этап модернизации направлен на увеличение глубины переработки нефти и повышения выхода светлых нефтепродуктов. Для возведения объектов общезаводского хозяйства потребуется около 30 000 т металлоконструкций, не менее 50 000 кубометров пенобетона, около 10 000 тонн железных труб и не менее 900 км силовых и контрольных кабелей.Общая площадь возведения объектов составит приблизительно 150 га. Финансовые вложения составят 35,815 млрд руб. Изготовленные заводом Курганхиммаш ресиверы представляют собой вертикальные цилиндрические аппараты вместимостью 50 м3, внутренним диаметром 2,4 м, высотой 10 м.