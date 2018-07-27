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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь заложила восьмую баржу проекта ROB20

На Окской судоверфи (входит в состав UCL Holding) состоялась закладка киля восьмой несамоходной наливной баржи проекта ROB20, строящейся по заказу ПАО «ГТЛК».

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Несамоходные наливные баржи предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 610С и выше, основной груз — мазут. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.

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http://www.osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-zalozhila-kil-vosmoy-barzhi-proekta-rob20

Окская судоверфь, Навашино, ROB20, несамоходная наливная баржа
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