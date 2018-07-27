Окская судоверфь заложила восьмую баржу проекта ROB20

На Окской судоверфи (входит в состав UCL Holding) состоялась закладка киля восьмой несамоходной наливной баржи проекта ROB20, строящейся по заказу ПАО «ГТЛК».





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Несамоходные наливные баржи предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 610С и выше, основной груз — мазут. Благодаря двойным бортам и дну суда обладают повышенным уровнем экологичности. Эксплуатироваться суда будут на реках Белая, Кама и Волга.