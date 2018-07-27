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Фотофакты

Ход строительства комплекса «Нева тауэрс» в Москве

  •  © i.imgur.com

В Башне I возводится 29 этаж, на 2 и 3 этажах ведутся работы по монтажу фасадного остекления. В Башне II монолитный железобетон возведен до 78 этажа, остекление выполнено до 65 этажа. В стилобатной части завершен монтаж первого слоя фасадных ограждающих конструкций. Монтаж кабельных линий выполнен в зонах общего пользования до 66 этажа, в апартаментах — до 63 этажа, слаботочные системы смонтированы до 56 этажа.

  •  © i.imgur.com
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https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=367701&page=206

строительство
  • WladVik WladVik
    27.07.1822:36:54

    +

    Эти башни возводятся в Москве-сити?

    Очень хочется увидеть актуальный репортаж о высотках там.

    Был там в 13 году, так строительство шло во всю.

    А как теперь сити выглядит? Всё высотки построили?

    #1056187
    • Нет аватара termometrix
      27.07.1822:40:54

      Один из ракурсов

      •  © upload.wikimedia.org

      Отредактировано: termometrix~22:45 27.07.18
      #1056188
      • WladVik WladVik
        27.07.1822:47:05

        Класс    

        #1056190
      • Alex63 Alex63
        28.07.1802:58:58

        И для сравнения 2013 год:

        •  © Фото из открытых источников

        Отредактировано: Alex63~03:01 28.07.18
        #1056204
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.07.1822:46:59

    Проект «Москва-Сити» долго и упорно критиковали.

    Но получилось очень красиво, комплекс не портит город.

    Отредактировано: Сергей Котенко~22:47 27.07.18
    #1056189
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