Ход строительства комплекса «Нева тауэрс» в Москве
В Башне I возводится 29 этаж, на 2 и 3 этажах ведутся работы по монтажу фасадного остекления. В Башне II монолитный железобетон возведен до 78 этажа, остекление выполнено до 65 этажа. В стилобатной части завершен монтаж первого слоя фасадных ограждающих конструкций. Монтаж кабельных линий выполнен в зонах общего пользования до 66 этажа, в апартаментах — до 63 этажа, слаботочные системы смонтированы до 56 этажа.
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