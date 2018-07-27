Ход строительства комплекса «Нева тауэрс» в Москве

В Башне I возводится 29 этаж, на 2 и 3 этажах ведутся работы по монтажу фасадного остекления. В Башне II монолитный железобетон возведен до 78 этажа, остекление выполнено до 65 этажа. В стилобатной части завершен монтаж первого слоя фасадных ограждающих конструкций. Монтаж кабельных линий выполнен в зонах общего пользования до 66 этажа, в апартаментах — до 63 этажа, слаботочные системы смонтированы до 56 этажа.