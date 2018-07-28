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Новые заводы и цеха

Быстринский ГОК провёл испытания цеха сушки магнетитового концентрата

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В цехе сушки магнетитового (железорудного) концентрата Быстринского ГОКа (БГОК, Забайкальский край) состоялись пуско-наладочные работы, ведется работа по получению акта законченного строительства объекта. Первая партия сухого железорудного концентрата будет отгружена уже 1 октября.

Сушка концентрата для снижения его влажности будет осуществляться в зимнее время — с октября по апрель. Эта процедура необходима для последующей транспортировки концентрата. При низких температурах влажный концентрат может вмерзать в вагоны, что грозит усложнить процесс доставки и его последующей разгрузки.

В цехе сушки установлены три сушильных барабана, производительность каждого — не менее 165,7 тонн в час. Концентрат после сушки будет подаваться на склад хранения готовой продукции по конвейерной системе. Установленное программное обеспечение «запускает» автоматическую отгрузку продукции в железнодорожные полувагоны. Технология позволяет снизить влажность концентрата с исходных 8,5% до 1,5%.

По словам руководителя читинского проектного офиса «Норникеля» Сергея Королева, отгрузка начнется в октябре. Общий объем высушенного за сезон концентрата составит около 2 млн тонн.

Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. Комбинат работает в режиме пуско-наладки. Весной предприятие начало отгрузку медного и магнетитового концентрата в КНР.

После выхода на проектную мощность БГОК будет производиться до 3,5 млн т магнетитового концентрата и 260 тыс. т медного концентрата. Целевыми рынками сбыта для комбината, помимо КНР и России, также являются Япония и Южная Корея.

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https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/bgok-provel-ispytaniya-tsekha-sushki-magnetitovogo-kontsentrata/?type=news

Быстринский ГОК, НорНикель
  • Нет аватара MishaBob
    28.07.1817:08:40

    Дорогу бы хоть асфальтовую до Газимуровского завода построили. Есть железная дорога, но пассажирские поезда, рельсовые автобусы не ходят, на объект ходят маршрутки. Чуть больше 200 км надо ехать по грунтовке, народ доезжает в тесной маршрутке, до объекта злой и уставший.

    И жители Газимуровского завода и других населенных пунктов страдают. В одном Газимуровском заводе живет порядка 3000 жителей.

    Отредактировано: MishaBob~17:11 28.07.18
    #1056316
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