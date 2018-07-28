Быстринский ГОК провёл испытания цеха сушки магнетитового концентрата

В цехе сушки магнетитового (железорудного) концентрата Быстринского ГОКа (БГОК, Забайкальский край) состоялись пуско-наладочные работы, ведется работа по получению акта законченного строительства объекта. Первая партия сухого железорудного концентрата будет отгружена уже 1 октября.

Сушка концентрата для снижения его влажности будет осуществляться в зимнее время — с октября по апрель. Эта процедура необходима для последующей транспортировки концентрата. При низких температурах влажный концентрат может вмерзать в вагоны, что грозит усложнить процесс доставки и его последующей разгрузки.

В цехе сушки установлены три сушильных барабана, производительность каждого — не менее 165,7 тонн в час. Концентрат после сушки будет подаваться на склад хранения готовой продукции по конвейерной системе. Установленное программное обеспечение «запускает» автоматическую отгрузку продукции в железнодорожные полувагоны. Технология позволяет снизить влажность концентрата с исходных 8,5% до 1,5%.

По словам руководителя читинского проектного офиса «Норникеля» Сергея Королева, отгрузка начнется в октябре. Общий объем высушенного за сезон концентрата составит около 2 млн тонн.

Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. Комбинат работает в режиме пуско-наладки. Весной предприятие начало отгрузку медного и магнетитового концентрата в КНР.

После выхода на проектную мощность БГОК будет производиться до 3,5 млн т магнетитового концентрата и 260 тыс. т медного концентрата. Целевыми рынками сбыта для комбината, помимо КНР и России, также являются Япония и Южная Корея.