Как Россия решила вернуть уплывшие капиталы

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В России уже осенью появятся свои офшорные зоны. Эта новость взбудоражила интернет и вызвала массу критических отзывов. Разберёмся в этом выпуске зачем нам нужны офшоры. Как всегда, строго по факту и без популизма.