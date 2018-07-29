Добавить статью
Видеоблог

Как Россия решила вернуть уплывшие капиталы

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/tyx68CzuBV0

В России уже осенью появятся свои офшорные зоны. Эта новость взбудоражила интернет и вызвала массу критических отзывов. Разберёмся в этом выпуске зачем нам нужны офшоры. Как всегда, строго по факту и без популизма.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
  • Нет аватара termometrix
    29.07.1819:24:19

    Офшоры чудесная идея для депрессивных регионов и привлечения капиталов.Также развитие азартных зон в России,а не закрытие уже готовых.Также можно создать безналоговые зоны типа ТОР для импортозамещающих производств.

    #1056582
  • Нет аватара andr.luts2018
    29.07.1820:27:44

    незнаю чего взьелись на казино создать аля лас вегас в центральной части страны и пусть работает и платит налоги все равно подпольных валом

    #1056592
  • Нет аватара _ВВС_
    29.07.1820:53:40

    Гыыыыыывв

    #1056596
  • Andrey Sibir Andrey Sibir
    29.07.1821:03:34

    По оффшорам уже доброе слово сказали — пора доставать пистолет (чтобы добиться большего)…

    #1056599
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,