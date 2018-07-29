Как Россия решила вернуть уплывшие капиталы
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/tyx68CzuBV0
В России уже осенью появятся свои офшорные зоны. Эта новость взбудоражила интернет и вызвала массу критических отзывов. Разберёмся в этом выпуске зачем нам нужны офшоры. Как всегда, строго по факту и без популизма.
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- Евгений Супер
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