Рекорд экспорта российской оптики

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С начала 2018 года Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) (входит в холдинг Швабе госкорпорации Ростех) поставлено за рубеж 298 дифракционных решеток. При этом за весь прошлый год было экспортировано 272 изделия. Таким образом, экспорт за первую половину 2018 года уже превысил показатели экспорта за весь прошлый год.

Так, за первое полугодие «Швабе» поставил 110 решеток в Ирландию, 35 единиц — в Норвегию, 150 единиц — в Германию и 7 единиц — в Белоруссию.

«Это высокий показатель сам по себе, не говоря уже о серьезном росте поставок. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества наши изделия пользуются большим спросом как среди российских, так и у иностранных заказчиков. Более десяти лет ГИПО экспортирует дифракционную оптику в страны Европы и СНГ. Мы постоянно работаем над расширением географии поставок и над укреплением уже имеющихся позиций», — сообщил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

До конца 2018 года «Швабе» планирует поставить еще 130 единиц оптических решеток в Германию, Норвегию и Ирландию.

Дифракционные решетки используются в спектральных приборах для научных исследований как светоделители для получения двух-пяти пучков примерно одинаковой интенсивности, а также в качестве диспергирующих элементов. В составе гиперспектральных камер устройства помогают определить состав и состояние объекта съемки, фиксируя спектральные характеристики каждого пикселя на изображении. Так, например, заказчики из Ирландии используют российскую оптику в составе гиперспектральных камер для оценки качества воздуха.

ГИПО выпускает 70% российской дифракционной оптики. Изделия поставляются в Ирландию, Германию, Норвегию, Казахстан, Республику Беларусь и другие страны мира.