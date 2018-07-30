На петербургском заводе «Севкабель» запустили производство саморегулируемого греющего кабеля

25 июля на заводе «Севкабель» на Васильевском острове торжественно открыли производство саморегулируемых греющих кабелей. Новая производственная линия старейшего кабельного предприятия России примет саморегулируемую технологию компании nVent Thermal (известна под торговой маркой Raychem), специализирующейся на промышленном обогреве.

До запуска производства российские нефтегазовые и энергетические гиганты ПАО «Газпром», ПАО «Сибур», ПАО «Новатэк», ПАО «Роснефть» задействовали в стратегически важных объектах греющие кабели, произведенные за рубежом.

Принцип работы нового саморегулируемого греющего кабеля заключается в том, что он подстраивается под окружающую среду и нагревается до той температуры, которая требуется для того или иного объекта. Такой кабель, например, применяется при строительстве «Лахта-Центра» — технология позволяет защитить конструкции высотки от обледенения.

Кроме того, как отметил председатель совета директоров «Севкабеля» Николай Таран, такая продукция применяется практически во всех сферах — начиная с обогрева дождевых сливов до крупных промышленных объектов.

По словам президента холдинга nVent Брэда Фолкнера, греющие кабели используются во всех отраслях промышленности и обеспечивают критические решения в области обогрева. Центральный элемент в конструкции таких кабелей — полимерный материал, который в зависимости от проходящего тока меняет сопротивление; соответственно меняется выход тепла, которое он порождает. В первую очередь, добавил Фолкнер, кабели нацелены на поддержание необходимой технологической температуры.

Петербургский кабельный завод на данный момент работает почти со стопроцентной загруженностью. В связи с этим руководством было принято решение о строительстве новой производственной площадки. Об этом на сегодняшнем открытии линии рассказал Николай Таран:

«Совсем скоро мы официально начнем строительство нового завода и уже в 2020 году сможем обеспечить максимальные производственные мощности для наших клиентов и партнеров. Сегодня наш нефтегазовый портфель полон, и у нас есть силовые, геофизические, нефтепогружные и греющие кабели»

По словам PR-специалиста «Севкабеля» Алины Пчелинцевой, под будущий завод рассматриваются две площадки за чертой города, в удаленности от центра. Новые производственные пространства должны будут появиться в Северной столице к 2020 году.