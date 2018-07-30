На предприятии «Святогор» в Свердловской области строят новый плавильный комплекс

ОАО «Святогор» — предприятие металлургического комплекса УГМК, имеет полный технологический цикл получения черновой меди.

На предприятии завершили заливку фундамента под новый плавильный комплекс на основе технологии «Ausmelt», который заменит устаревшие обжиговые и отражательные печи. Это один из этапов реализации масштабной программы по реконструкции металлургического производства. Проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов.

В рамках программы уже выполнен существенный объем работ, в том числе демонтаж железнодорожного пути, разработку грунта, подготовительные мероприятия по монтажу арматурного каркаса. Бетонирование фундамента завершило данный этап строительства.

При бетонировании использовался специальный сульфатостойкий бетон, который обеспечивает надежную защиту зданий и сооружений от воздействия атмосферных осадков. Применение этого материала обеспечивает конструкции устойчивость к морозам и износостойкость. Доставка бетона осуществлялась одновременно двумя организациями — из г. Нижний Тагил и г. Нижняя Тура. Во избежание непредвиденных простоев во время бетонирования на промплощадке находились сразу два бетононасоса — основной и резервный.

На следующем этапе будут проведены гидроизоляция фундаментов, обратная засыпка котлована и монтаж нового участка железнодорожного пути. Эти работы завершатся уже в начале августа.

Напомним, что будущий комплекс будет состоять из печи Ausmelt с электропечью-отстойником и котлом-утилизатором. Реализация проекта выведет одно из старейших медеплавильных предприятий Урала на принципиально новый уровень технологического развития и позволит кардинальным образом решить проблему атмосферных выбросов. После окончания реконструкции металлургического производства «Святогор» сможет не только снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, но и увеличить выпуск черновой меди до 103 тыс. тонн в год, что на 25% превышает существующие объемы.

Инвестиции в реконструкцию металлургического производства ОАО «Святогор» составят 7,5 млрд. рублей