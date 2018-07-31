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Дорожное строительство

В Петербурге завершили ремонт Храповицкого моста

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  •  © karpovka.com

На Храповицком мосту в Санкт-Петербурге завершился капитальный ремонт, длившийся год.

За это время на мосту отремонтировали блоки, балки, плиты пролетного строения и тротуарных консолей, а также поставили металлический барьер и новое перильное ограждение. При этом гранитная облицовка мостовых устоев и прилегающих участков стенок набережной ремонтировалась без демонтажа блоков.

Также на мосту создали современную гидроизоляцию и антикоррозийную защиту железобетонных конструкций. Стоит отметить, что к мосту подвели «мягкий въезд», смонтированный посредством укладки железобетонных консолей и переходных плит.

А благодаря новому цвету конструкций мост вновь оправдывает свое первоначальное наименование — «Желтый».

Храповицкий мост был построен в 1738 году. Он расположен в Адмиралтейском районе и соединяет 2-й Адмиралтейский и Коломенский острова через реку Мойку.

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https://moika78.ru/news/2018-07-30/38782-na-khrapovitskom-mostu-zakonchili-kapitalny-remont

Санкт-Петербург, мост, дорожное строительство
  • Нет аватара alex_uns
    31.07.1812:48:50

    Нужно уточнить, что построен был в 18 веке все-таки сначала деревянный мост. А то есть ощущение, что-то что на фото это аж с 1738 года.

    С 1737 года здесь существовал многопролётный деревянный мост балочной системы с разводным пролётом посередине. Деревянный мост неоднократно ремонтировался в дереве (в 1875, 1894, 1907 годах), в 1935 году при очередном ремонте разводной пролёт был ликвидирован. В 1965—1967 годах по проекту инженера Е. А. Болтуновой и архитектора Л. А. Носкова мост был перестроен в однопролётный железобетонный рамно-консольной системы.

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    Отредактировано: alex_uns~15:41 31.07.18
    #1056942
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