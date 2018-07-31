В Петербурге завершили ремонт Храповицкого моста

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На Храповицком мосту в Санкт-Петербурге завершился капитальный ремонт, длившийся год.

За это время на мосту отремонтировали блоки, балки, плиты пролетного строения и тротуарных консолей, а также поставили металлический барьер и новое перильное ограждение. При этом гранитная облицовка мостовых устоев и прилегающих участков стенок набережной ремонтировалась без демонтажа блоков.

Также на мосту создали современную гидроизоляцию и антикоррозийную защиту железобетонных конструкций. Стоит отметить, что к мосту подвели «мягкий въезд», смонтированный посредством укладки железобетонных консолей и переходных плит.

А благодаря новому цвету конструкций мост вновь оправдывает свое первоначальное наименование — «Желтый».

Храповицкий мост был построен в 1738 году. Он расположен в Адмиралтейском районе и соединяет 2-й Адмиралтейский и Коломенский острова через реку Мойку.