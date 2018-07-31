Томский политехнический университет начал поставки водоочистных установок





© neftegaz.ru

Томский политехнический университет (ТПУ) начал поставки водоочистных установок для производственных площадок магистрального газопровода (МГП) Сила Сибири. Главное отличие томской системы в том, что она очищает воду с помощью физических явлений наподобие тех, что возникают при грозе.

На данный момент поставили установку в г Ленске в Якутии, сейчас в производстве находится вторая — для пос Невер Амурской области. В проекте всего находится около 10 установок Гейзер ТМ производства ТПУ, все они включены в перечень поставок оборудования для МГПСила Сибири.

Установки будут очищать воду для линейно-производственных участков — площадок строящейся Силы Сибири, на которых есть жилой комплекс, административные здания, общая столовая, различные бытовые и хозяйственные комплексы. Одновременно на такой площадке могут находиться до 250 человек. При этом каждый водоочистной комплекс собирается с учетом особенностей воды в той или иной местности (содержание железа и марганца, жесткость и другие параметры).

Ученые ТПУ занимаются разработкой технологий и установок для очистки воды на протяжении нескольких лет. Кроме того, в 2018 г в ТПУ открывается магистратура по направлению водоочистных технологий. Как ранее отмечали в университете, она будет актуальна не только для россиян, но и для ученых из стран, где качество воды низкое — в первую очередь, Азии и Африки.

Как пояснил директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ, в рамках которой реализуется проект, в отличие от большинства представленных на рынках систем, которые очищают воду с помощью химических реагентов, для томских установок Гейзер ТМ специалисты доработали технологию, основанную на физических процессах.

Часть из них происходит в атмосфере во время грозы — например, для насыщения воды озоном в установке генерируются электрические заряды — молнии. Озонирование, аэрация и другие явления происходят во время грозы, и ТПУ использует природные явления, а не химию на пользу человека. Формируется водовоздушная смесь, происходит окисление, работает генератор озона — все процессы импульсные, при определенном воздействии происходят химические реакции. Происходит окисление веществ, присутствие которых в воде нежелательно, и в итоге они уходят в осадок, а потом отфильтровываются с помощью натуральных фильтров — для них используются угольные и другие компоненты.

Опыт использования комплексов есть в различных регионах РФ, в том числе на объектах Газпрома; в Томской области колонки с водой, которая очищается такими комплексами, устанавливают в селах в рамках программы «Чистая вода».