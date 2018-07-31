Ростех установил астрономическую оптику на самом большом в Евразии телескопе

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех завершил установку зеркала на Большом телескопе азимутальном (БТА) в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) в Карачаево-Черкесии. Телескоп с обновленной астрономической оптикой начнет работу осенью этого года, а дальность наблюдения увеличится в полтора раза.

Установленное специалистами Ростеха зеркало диаметром 6 метров является ключевым элементом БТА. В настоящий момент производится финальная регулировка формы поверхности зеркала, замеряется кривизна, определяется отклонение зеркальной поверхности от заданной формы, в результате чего будут скорректированы механизмы разгрузки, на которых лежит зеркало. Заключительным этапом станет нанесение отражающего покрытия на поверхность с помощью специальной вакуумной установки.

«Наши технологии позволяют создать зеркало массой несколько десятков тонн и произвести его обработку с нанометрической точностью. Сочетание большого размера зеркала и уникальных светоотражающих оптических свойств позволит российским ученым на протяжении ближайших десятилетий работать на одном из самых современных телескопов в мире. Новая оптика увеличит дальность наблюдения в 1,5 раза, что значительно расширит горизонт исследований», — прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Во избежание деформации зеркала массой более 40 тонн, во время поворотов телескопа его поддерживают 60 специальных разгрузок. Над улучшением качества, точности и проникающей способности шестиметрового зеркала работали сотрудники Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе».

"История телескопа началась с изготовления двух зеркал в 70-х годах. Первое применяли на протяжении первых четырех лет, после чего его заменили усовершенствованным. За почти 40 лет эксплуатации качество поверхности сильно ухудшилось, и было решено передать ЛЗОС первое зеркало для модернизации. Сегодня отрегулированное с учетом нового веса оно успешно установлено на БТА. Также была проведена очередная оценка формы поверхности. В РАН уже получили первые тестовые снимки. Впереди — итоговые работы по совершенствованию зеркальной поверхности и дальнейшая настройка, которая завершит подготовительный этап. Процедуры обновления обеспечат телескопу еще 40-50 лет безаварийной работы", — рассказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

До 1993 года БТА являлся крупнейшим телескопом в мире. Сегодня это самый большой оптический телескоп в Евразии.