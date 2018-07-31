Рязанская НПК ввела в эксплуатацию новую компрессорную станцию





© Фото из открытых источников

Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК, входит в «Роснефть») ввела в эксплуатацию новую компрессорную станцию. В проект было инвестировано 600 млн рублей. Абсолютное большинство установленного оборудования — отечественного производства.

Номинальная мощность станции составляет 130 млн кубометров в год. В ее составе работают четыре аппарата мощностью 800 кВТ каждый.

«Введение в строй новой компрессорной станции повлекло за собой замену всех коммуникаций, по которым перетекает сжатый воздух, а это десятки километров труб», — отметил главный энергетик предприятия Денис Юшков.

Строительные работы начались в 2015 году. В январе 2018 года началась пусконаладка.

Рязанская НПК производит широкий ассортимент продукции, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо, авиационный керосин, котельное топливо, дорожные и строительные битумы. РНПК полностью перешла на выпуск бензина пятого класса с 1 декабря 2015 года. С января прошлого года на предприятии выпускается дизтопливо по стандарту «Евро-5».

В рамках программы модернизации мощностей на Рязанской НПК запланированы реконструкция комплекса установки гидроочистки дизельного топлива; строительство новой двухблочной установки сероочистки сухих углеводородных газов с блоком регенерации насыщенных аминов; строительство комплекса производства элементарной серы методом Клауса с инфраструктурой для хранения, отгрузки и обеспечения эксплуатации; возведение установки ЭЛОУ-АВТ- 5; строительство комплекса гидрокрекинга ВГО.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

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