Рязанская НПК ввела в эксплуатацию новую компрессорную станцию
Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК, входит в «Роснефть») ввела в эксплуатацию новую компрессорную станцию. В проект было инвестировано 600 млн рублей. Абсолютное большинство установленного оборудования — отечественного производства.
Номинальная мощность станции составляет 130 млн кубометров в год. В ее составе работают четыре аппарата мощностью 800 кВТ каждый.
«Введение в строй новой компрессорной станции повлекло за собой замену всех коммуникаций, по которым перетекает сжатый воздух, а это десятки километров труб», — отметил главный энергетик предприятия Денис Юшков.
Строительные работы начались в 2015 году. В январе 2018 года началась пусконаладка.
Рязанская НПК производит широкий ассортимент продукции, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо, авиационный керосин, котельное топливо, дорожные и строительные битумы. РНПК полностью перешла на выпуск бензина пятого класса с 1 декабря 2015 года. С января прошлого года на предприятии выпускается дизтопливо по стандарту «Евро-5».
В рамках программы модернизации мощностей на Рязанской НПК запланированы реконструкция комплекса установки гидроочистки дизельного топлива; строительство новой двухблочной установки сероочистки сухих углеводородных газов с блоком регенерации насыщенных аминов; строительство комплекса производства элементарной серы методом Клауса с инфраструктурой для хранения, отгрузки и обеспечения эксплуатации; возведение установки ЭЛОУ-АВТ- 5; строительство комплекса гидрокрекинга ВГО.
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- Великоросс
- 31.07.201816:47
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