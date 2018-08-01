Российские вездеходы Tinger наращивают модельный ряд и выходят на зарубежные рынки

Предприятие ООО «Механика» расширяет географию поставок универсальных колесных и гусеничных вездеходов TINGER. В рамках, заключенных договоров уже завершена отгрузка новых партий техники в Чили. Поставка вездеходов в Финляндию и Японию будет завершена в августе 2018 года.

Качество и надежность машин, являющихся уникальной разработкой предприятия, уже оценили потребители из Казахстана, Великобритании, Чехии, Швеции, Польши и Словакии. На сегодняшний день приоритетным направлением развития экспортных поставок для ООО «Механика» являются США и Канада.

Активной экспортной деятельности предприятия способствует комплекс мер поддержки, реализуемой Минпромторгом России.

Так, ООО «Механика» прошло отбор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 634 на получение субсидирования производства и реализации пилотных партии новых гусеничных снегоболотоходов TINGERTR-5.

Данная модель вездеходной техники отличается доработанной системой трансмиссии и подвески, что позволяет преодолевать более сложные препятствия в условиях бездорожья. При этом увеличенная база позволила расширить грузовой отсек и объем топливного бака вездехода, обеспечив прирост автономности хода.

Предприятие ООО «Механика» (г. Череповец, Вологодская область) начало свою деятельность в 2007 году и специализируется на производстве снегоболотоходной техники марки TINGER. На предприятии организовано производство полного цикла, начиная от проектирования и изготовления отдельных компонентов до полной сборки техники.