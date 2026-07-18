Российский робот побил мировой рекорд по сборке головоломки мегаминкс

В Московском физико-техническом институте зафиксировали мировой рекорд по скоростной сборке головоломки мегаминкс роботом. Проект реализован командой лаборатории интеллектуальных технологий робототехники при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ. Результаты эксперимента после утверждения могут быть внесены в Книгу рекордов России. Зафиксированное время составило 9,6 секунд, сообщили в пресс-службе вуза.

Вместо классического кубика Рубика (4×10¹⁹ состояний) инженеры МФТИ выбрали мегаминкс — одну из самых сложных перестановочных головоломок в мире с 12 гранями и 10⁶⁸ возможных комбинаций. Разработанный робот превзошёл предыдущего робота-рекордсмена, собиравшего головоломку за 8 минут 4 секунды, в 68 раз, а лучшего спидкубера в мире (21,04 секунды) — примерно в 2 раза.

Проект стартовал в сентябре 2025 года. При поддержке ФЦК МФТИ команда получила 3,7 миллиона рублей на создание робота с принципиально новой механикой.

«Роботы для сборки кубика Рубика есть давно, и они по скорости обгоняют самого быстрого человека раз в двадцать. А вот для мегаминкса было наоборот — роботы отставали. Мы решили это исправить. Предыдущие роботы работали медленно из-за неоптимальной кинематической схемы — пазл постоянно переориентировался. Нам удалось исключить этот фактор полностью. И благодаря этому наш робот стал первым, кто сумел обогнать по скорости сборки тренированного человека», — рассказал руководитель проекта, ведущий инженер лаборатории интеллектуальных технологий робототехники МФТИ Илья Осокин.

Внутри робота 12 независимых двигателей: впервые в мире реализовано независимое вращение каждой из 12 граней без переворота головоломки, что критически сокращает время работы.

«Вокруг проекта сформировалось открытое сообщество исследователей, которое ищет кратчайшие пути в графах Кэли, применяя как классические методы теории групп, так и подходы на основе машинного обучения. В то время как лучшие мировые подходы дают последовательность из примерно 94 ходов, наш алгоритм находит существенно более короткие маршруты», — отметил заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ Роман Горбачев.

По словам разработчиков, мегаминкс — идеальный полигон для отработки алгоритмов управления многоуровневыми механизмами в условиях огромного пространства состояний. При этом технологии, используемые для его сборки — от CAN-управления до оптимизации перебора, — напрямую применимы в промышленной и сервисной робототехнике.

Видеозаписи с рекордом будут переданы в Книгу рекордов России. В ходе эксперимента зрителям рассказали об инженерных особенностях разработки и её алгоритмах, а также продемонстрировали сборку мегаминкса из нескольких случайных состояний.

Над проектом работала команда из семи человек: конструкторы, специалисты по комбинаторной теории групп и программисты.

Разработанный робот-солвер — яркий пример того, как фундаментальная наука, которую развивают на Физтехе, превращается в технологию, способную решать задачи, находящиеся за гранью человеческих возможностей. Проект подтверждает лидерство МФТИ в области интеллектуальной робототехники и алгоритмического управления сложными системами.

Теледроид: Второй российский антропоморфный робот в космосе

Отправившиеся на орбитальную станцию 14 июля 2026 года на космическом корабле Союз МС-29 российские космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина испытают новую модель отечественного антропоморфного робота — Теледроид, созданного в Челябинске на предприятии НПО «Андроидная техника». Теледроид — это развитие идей легендарного робота Фёдора, который первым в истории робототехники побывал на МКС в 2019 году. Тогда по итогам испытаний российские космонавты сформировали перечень пожеланий и требований к такой машине для разработчиков.

Стадии испытаний в космосе предшествовало знакомство наших космонавтов с новым роботом на земле. Еще в конце февраля 2026 года в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина (ЦПК) Пётр Дубров и Анна Кикина опробовали систему управления Теледроидом. Вот как это было:

По информации специалистов ЦПК, второй российский робот-космонавт получил три режима работы: автоматический, копирующий — самый трудоёмкий для космонавтов, и супервизорный, при котором управление происходит голосовыми командами. При супервизорном управлении космонавт даёт задачу, а робот, опираясь на техническое зрение, её выполняет. Например, он может взять молоток, подать ключ или другие инструменты, совершить другие типовые операции.

В ходе серии испытаний летом 2026 года система управления (задающее устройство копирующего типа, в которое облачается космонавт, и очки виртуальной реальности) будет находиться внутри космической станции, а робота впервые установят на внешней поверхности российского сегмента МКС. Телеуправляемый андроид будет работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Также впервые будет использоваться голосовое управление его действиями. Космонавтам предстоит проделать большую работу для проверки функционала робота и дать обратную связь его разработчикам.

В итоге дальнейшего развития программы должен получиться такой электромеханический помощник, который снизит риски и затраты, связанные с выходом людей в открытый космос. Конечно, главный плюс робота, работающего на внешней поверхности космической станции, — это его возможность работать в вакууме, условиях повышенной радиации и мощных перепадов температур. В будущем роботы такого назначения будут использоваться не только на орбитальной станции, но и, например, при освоении Луны.

Источник фото: Пресс-служба ЦПК имени Ю.А.Гагарина. Фото: Андрей Шелепин и Павел Швец.

Евгений Белкин

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