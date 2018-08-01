В Вологодской области заступил на дежурство первый вертолет санитарной авиации

Первый санитарный вертолет Ми-8АМТ, оснащенный медицинским модулем, принят в эксплуатацию в Вологодской области и заступил на дежурство.

В новом вертолете установлены дополнительные топливные баки, поэтому он может без дозаправки долететь до любой точки нашего большого региона. Техника способна взлетать практически в любую погоду благодаря двигателям повышенной мощности. Современный медицинский модуль позволяет врачам проводить реанимацию больных прямо на борту. Этот вертолет будет использоваться исключительно для нужд медицины.

Специализированная машина 2018 года выпуска укомплектована широким набором современного медицинского оборудования, а также обладает улучшенными летно- техническими характеристиками. На борту имеется аппарат искусственной вентиляции легких, монитор контроля состояния пациента, дефибриллятор, реанимационный набор, а также запас медикаментов. Эксплуатировать воздушное судно будет экипаж «Вологодского авиационного предприятия», а также бригада врачей-реаниматологов. Служба санитарной авиации насчитывает 17 специалистов, в том числе пять врачей, четыре фельдшера и восемь медсестер.

Работа санитарной авиации организована в регионе с 2016 года, но до настоящего момента использовались пассажирские версии вертолетов Ми-8 и самолетов Як-40, поэтому врачам приходилось дополнительно брать на борт медицинское оборудование. Теперь полеты для экстренной эвакуации пациентов будут проводить только на специализированном медицинском вертолете.

http://tass.ru/obschestvo/5419438