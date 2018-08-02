Государственная транспортная лизинговая компания передала ЦППК 10 электричек

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Государственная транспортная лизинговая компания передала последний, десятый электропоезд пригородному железнодорожному перевозчику — АО «Центральная ППК» (ЦППК) — в рамках контракта, заключенного в феврале 2018 года. Электропоезда были произведены на Демиховском машиностроительном заводе, сообщила пресс-служба ГТЛК.

«Обновление пригородного подвижного состава — одна из ключевых лизинговых программ в железнодорожном сегменте, реализуемая ГТЛК. К текущему моменту компания поставила в лизинг ЦППК 30 электропоездов ЭП2Д 11-вагонной составности производства Демиховского машиностроительного завода», — говорится в сообщении.

ГТЛК также заключила сделки со «Свердловской пригородной компанией» по передаче в лизинг 8 новых пассажирских вагонов локомотивной тяги производства Тихвинского машиностроительного завода, 6 из которых уже поставлены, и с «Волго-Вятской ППК» — на поставку в лизинг 5 электропоездов ЭП3Д 4-вагонной составности.

Государственная транспортная лизинговая компания- крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Парк грузовых вагонов компании на текущий момент насчитывает 65 тыс. единиц, что составляет 6% всего парка грузовых вагонов в России.

Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 31 декабря 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 340 млрд руб.

АО «Центральная пригородная пассажирская компания» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,4% — в России.

Полигон компании — более 2 тыс. остановочных пунктов в 11 регионах страны. В 2017 году электропоезда ЦППК выполнили 866 991 рейс, перевезли 573,4 млн человек. Точность исполнения графика движения составила 98%.

В собственном парке компании 87 поездов, в том числе 2 электропоезда российского производства — ЭГ2Тв «Иволга».

ЦППК является оператором первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Движение поездов по маршрутам двух диаметров начнется во второй половине 2019 года. Для осуществления пассажирских перевозок на МЦД-1 будут закуплены 23 электропоезда ЭГ2Тв «Иволга».

Также ЦППК организует мультимодальные перевозки — проезд на электропоезде и микроавтобусе — для жителей микрорайонов г. Пушкина и г. Домодедова. Расписание микроавтобусов привязано к графику движения пригородных поездов.