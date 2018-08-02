Первая очередь крымской трассы «Таврида» готова на 65%

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Готовность первой очереди федеральной трассы «Таврида» составляет 65%.

На первой очереди строительства генеральный подрядчик выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяжённостью 100 из 190 км

Строительство трассы «Таврида» разделено на семь этапов: шесть на территории Республики Крым и один в Севастополе.

В настоящее время строительство ведётся одновременно на всех 7 этапах и разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы — 190 км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в конце этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

На 1-4 этапах от Керчи до Симферополя будет построено 86 искусственных сооружений. В том числе 10 транспортных развязок, движение по которым будет открыто до конца 2018 года. Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок позволит снять транспортную напряженность в районе Феодосии, где в этом курортном сезоне возникают регулярные затруднения движения автотранспорта, связанные с перегруженностью существующей автодороги «Керчь — Феодосия — Симферополь» при проезде поселков Приморское и Береговое. Кроме того, начало движения по «Тавриде» позволит значительно уменьшить количество автомобилей в районе Старого Крыма, Белогорска и подъезда к Симферополю.Трасса «Таврида» включает в себя 123 искусственных сооружения (из них 120 — на территории Республики Крым) и 18 транспортных развязок (из них 17 — на территории Республики Крым). В настоящее время общая готовность будущей скоростной четырехполосной трассы (1-7 этапы — 250,7 км) составляет 35%.