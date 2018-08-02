ЛУКОЙЛ начал выпуск битумов нового поколения

ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к выпуску полимер-модифицированных битумных материалов. Новые продукты адаптированы к инновационной технологии Superpave, позволяющей создавать дорожные покрытия повышенной прочности c учетом различных климатических условий и транспортных нагрузок.

Полимер-модифицированные продукты были разработаны научно-исследовательским центром ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Сегодня при участии специалистов центра уже создано более 20 видов битумных материалов нового поколения.

На всех профильных производственных площадках ЛУКОЙЛа — в Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде — освоено производство нефтяных битумов по современному отраслевому стандарту ГОСТ 33133-2014. С началом выпуска полимер-модифицированных битумов ЛУКОЙЛ предоставит предприятиям дорожной отрасли портфель продуктов, соответствующий самым строгим международным стандартам, что позволит обеспечить принципиально новый уровень качества дорожного покрытия.