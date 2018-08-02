В ЦАГИ завершился первый этап испытаний вертолета VRT500

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского провели первый этап аэродинамических испытаний модели легкого многоцелевого вертолета соосной схемы VRT500. Летательный аппарат — новая разработка конструкторского бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.

Модель в масштабе 1:4 прошла испытания в вертикальной штопорной аэродинамической трубе института. В ходе экспериментов ученые определили величины лобового сопротивления модели корпуса и наиболее важных его частей: фюзеляжа, мотогондолы, колонки несущего винта и хвостового оперения.

Помимо этого, предметом исследований стали аэродинамические характеристики модели корпуса вертолета в широком диапазоне углов атаки и скольжения, в том числе характеристики продольной и боковой статической устойчивости корпуса VRT500. Наконец, специалисты изучили спектры обтекания модели корпуса и измерили углы скоса потока в области стабилизатора. Полученные результаты подтвердили расчетные показатели летательного аппарата.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки. Вертолет создается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.