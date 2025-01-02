Завершается сборка фюзеляжа первого ТВРС-44

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На самарском заводе «Авиакор» завершается изготовление фюзеляжа первого опытного образца регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога», разрабатываемого Уральским заводом гражданской авиации. «У „Авиакора“ несколько проектов. Один из главных — это производство фюзеляжей для самолета региональной авиации ТВРС-44 „Ладога“ на 44 пассажирских места. В первом квартале следующего года мы сдаем первый фюзеляж».

Ожидается, что в начале 2025 года фюзеляж первого ТВРС-44 будет перевезен из Самары в Екатеринбург, где в новом производственном корпусе УЗГА в Арамиле приступят к стыковке планера, а затем к окончательной сборке самолета. В первой половине следующего года туда должны поступить от изготовителей остальные агрегаты и системы машины: кессоны крыла — со Смоленского авиационного завода, хвостовое оперение — с производственной площадки УЗГА в Нижнем Новгороде, двигатели ТВ7-117СТ-02 — с петербургского «ОДК-Климов» и т. д.

ТВ7-117СТ-02 создается на базе сертифицированного в декабре 2022 года двигателя ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 и отличается от него меньшей мощностью, а, значит, менее напряженными условиями работы, что позволит быстрее достичь приемлемые значения ресурсных показателей. На взлетном режиме мощность ТВ7-117СТ-02 составляет 2400 л.с. с автоматическим увеличением до 2600 л.с. при отказе второго двигателя. Особенностями ТВ7-117СТ-02 является использование электрического (вместо воздушного) запуска от стартер-генератора, а также замкнутой масляной системы с маслорадиатором, смонтированным непосредственно на двигателе. Первый опытный ТВ7-117СТ-02 был собран и поступил на стендовые испытания в «ОДК-Климов» в этом году.

Если удастся избежать задержек со стороны смежников, сборка первого ТВРС-44 на УЗГА по оптимистическому прогнозу может завершиться уже осенью, когда состоится его выкатка на аэродром, и после цикла наземных отработок самолет поступит на летные испытания.

Параллельно с компонентами конструкции первой летной машины на предприятиях кооперации сейчас изготавливаются агрегаты планера статического экземпляра, который поступит на испытания в ЦАГИ. Далее должен быть готов второй летный образец, а за ним — ресурсный. Для ускорения сертификационных испытаний, объем которых оцениваемый примерно в 800 полетов, с заказчиком прорабатывается вопрос постройки еще одного — третьего — летного экземпляра.

Действующей в настоящее время редакцией Комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года (принята в мае этого года) серийные поставки самолетов ТВРС-44 «Ладога» российским авиакомпаниям предусмотрены начиная с 2028 года.

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