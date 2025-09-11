Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 39
Bionysheva_Elena Авиация

ЦАГИ испытал частотные характеристики отечественных систем управления МС-21

Специалисты ЦАГИ завершили наземные испытания шасси и системы управления нового МС-21-310. Испытания проходили прямо в цеху Иркутского авиазавода. Инженеры проверяли, как ведут себя новые стойки шасси и система управления при разных настройках и конфигурациях самолёта. Для этого они снимали частотные характеристики — проще говоря, «слушали» поведение конструкций при вибрациях.

Зачем это нужно? Чтобы исключить два опасных явления: шимми — ту самую «тряску колеса», знакомую всем по тележкам в супермаркетах, только в масштабах самолёта, и аэроупругую неустойчивость — когда планер и система управления начинают опасно взаимодействовать друг с другом в полёте.

Теперь данные испытаний переданы конструкторам. Они уточнят цифровые модели самолёта, проведут расчеты и экспертизу. Это последний важный шаг перед первым полётом полностью импортозамещённого лайнера.

Работы велись по заказу корпорации «Яковлев», которая курирует проект МС-21. Успешное завершение испытаний подтверждает: российская авиапромышленность успешно справляется с созданием критически важных систем для современных самолётов, сообщили в ЦАГИ.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.tsagi.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара vlTepes11.09.25 13:52:43

    Для понимания отставания МС-21 по сравнению с суперджетом — полностью импортозамещенный суперджет прошел частотные испытания 31 июля 2024 года.

    #1305993