ЦАГИ испытал частотные характеристики отечественных систем управления МС-21
Специалисты ЦАГИ завершили наземные испытания шасси и системы управления нового МС-21-310. Испытания проходили прямо в цеху Иркутского авиазавода. Инженеры проверяли, как ведут себя новые стойки шасси и система управления при разных настройках и конфигурациях самолёта. Для этого они снимали частотные характеристики — проще говоря, «слушали» поведение конструкций при вибрациях.
Зачем это нужно? Чтобы исключить два опасных явления: шимми — ту самую «тряску колеса», знакомую всем по тележкам в супермаркетах, только в масштабах самолёта, и аэроупругую неустойчивость — когда планер и система управления начинают опасно взаимодействовать друг с другом в полёте.
Теперь данные испытаний переданы конструкторам. Они уточнят цифровые модели самолёта, проведут расчеты и экспертизу. Это последний важный шаг перед первым полётом полностью импортозамещённого лайнера.
Работы велись по заказу корпорации «Яковлев», которая курирует проект МС-21. Успешное завершение испытаний подтверждает: российская авиапромышленность успешно справляется с созданием критически важных систем для современных самолётов, сообщили в ЦАГИ.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Курс на глобальное импортозамещение в авиационной отрасли касаетс...ышение топливной эффективности разрабатываемых гражданских воздушных судов.
- Разработка надежной гражданской авиатехники лежит в основе обеспечения...разработки. В конце августа его опытный образец совершил первый полет.
- Создание импортозамещенной версии пассажирского самолета SJ-100 &mdash...;— исследования модели SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1