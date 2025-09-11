Специалисты ЦАГИ завершили наземные испытания шасси и системы управления нового МС-21-310. Испытания проходили прямо в цеху Иркутского авиазавода. Инженеры проверяли, как ведут себя новые стойки шасси и система управления при разных настройках и конфигурациях самолёта. Для этого они снимали частотные характеристики — проще говоря, «слушали» поведение конструкций при вибрациях.

Зачем это нужно? Чтобы исключить два опасных явления: шимми — ту самую «тряску колеса», знакомую всем по тележкам в супермаркетах, только в масштабах самолёта, и аэроупругую неустойчивость — когда планер и система управления начинают опасно взаимодействовать друг с другом в полёте.

Теперь данные испытаний переданы конструкторам. Они уточнят цифровые модели самолёта, проведут расчеты и экспертизу. Это последний важный шаг перед первым полётом полностью импортозамещённого лайнера.

Работы велись по заказу корпорации «Яковлев», которая курирует проект МС-21. Успешное завершение испытаний подтверждает: российская авиапромышленность успешно справляется с созданием критически важных систем для современных самолётов, сообщили в ЦАГИ.