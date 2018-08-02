

Урал NEXT (общая модель)

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Автозавод «Урал» начал поставки специальной техники нефтегазовой компании «Роснефть». В течение года на месторождения «Роснефти» поступит 130 единиц нефтепромысловой спецтехники: агрегаты для цементирования скважин, паропромысловые установки, ремонтные агрегаты скважинного оборудования, седельные тягачи и бортовые автомобили с краноманипуляторами, экскаваторы-планировщики, топливозаправщики и др. Спецоборудование смонтировано на шасси моделей «Урал NEXT» и «Урал-М».

Автозавод «Урал» начал поставки спецтехники в дочерние общества нефтегазовой компании «Роснефть». Автомобили предназначены для работы по обслуживанию месторождений в разных климатических зонах: от субарктического до субтропического пояса. Автомобилям «Урал» предстоит работать в Ханты-Мансийском автономном округе, Удмуртии, Ставропольском крае, на севере Красноярского края, в Томской области и в регионах Северного Кавказа. Обновление производственного автопарка НК «Роснефть» позволит повысить эффективность бизнеса за счет сокращения операционных издержек на сервисное обслуживание техники.

В автомобилях «Урал», предназначенных для работы в холодном климате, установлен «северный пакет» опций для комфортных условий водителя, включающий автономный отопитель салона кабины, подогреватель топливной системы, подогрев зеркал, а также утепление кабины, аккумуляторного отсека. Техника оснащена двигателями Ярославского моторного завода «Автодизель» различной мощности, отвечающими требованиям экологического стандарта «Евро-5». Особенностью автомобилей семейства «Урал NEXT» является новая просторная кабина, обеспечивающая высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.