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Детские сады и школы

В г. Миллерово открылся крупнейший на севере Ростовской области детский сад

  •  © millerovoland.ru

30 июля в г. Миллерово открыт самый большой на севере Ростовской области детский сад. В новом дошкольном учреждении, рассчитанном на 270 мест, будут создано 14 групп, в том числе и ясельные.

На строительство детского сада «Академия детства» было выделено более 182 млн рублей, из них 127,9 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, более 13 млн рублей направлено на его оснащение.

В 2018 году в Ростовской области уже начали работу семь новых детских садов на 1250 мест.

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http://millerovoland.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7583:v-millerovo-otkrylsya-krupnejshij-na-severe-rostovskoj-oblasti-detskij-sad&catid=320&Itemid=242

Ростовская область, новый детсад
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