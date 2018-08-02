В г. Миллерово открылся крупнейший на севере Ростовской области детский сад

30 июля в г. Миллерово открыт самый большой на севере Ростовской области детский сад. В новом дошкольном учреждении, рассчитанном на 270 мест, будут создано 14 групп, в том числе и ясельные.

На строительство детского сада «Академия детства» было выделено более 182 млн рублей, из них 127,9 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, более 13 млн рублей направлено на его оснащение.

В 2018 году в Ростовской области уже начали работу семь новых детских садов на 1250 мест.