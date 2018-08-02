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Образование

Студенты СПбГУ выиграли Международную математическую олимпиаду IMC 2018

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Сборная СПбГУ несколько лет подряд входит в тройку лучших студенческих команд, участвующих в олимпиаде. В этом году команда Университета стала победителем соревнований, обойдя 70 сборных вузов со всего мира.

По итогам общего зачета студенты-математики Даниил Клюев, Павел Губкин, Станислав Ершов, Никита Добронравов и Игнат Соколов набрали 335 баллов. Один из членов команды — Даниил Клюев — и вовсе стал абсолютным чемпионом олимпиады в индивидуальном зачете. Студент набрал 97 баллов. Победу в олимпиаде парень одерживает уже в третий раз — ранее он выигрывал в олимпиадах 2015 и 2017 года.

International Mathematics Competition — одна из самых престижных математических олимпиад для студентов. Организатором выступает Университетский колледж Лондона по приглашению Американского университета в Болгарии.

Ранее сообщалось, что на прошедшей Международной математической олимпиаде в Румынии школьники из Петербурга завоевали второе место.

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https://nevnov.ru/579937-studenty-spbgu-stali-pobeditelyami-olimpiady-po-matematike-imc-2018

СПбГУ, International Mathematics Competition
  • Нет аватара termometrix
    02.08.1822:07:13

    Поздравляю!

    Отредактировано: termometrix~23:16 02.08.18
    #1057561
  • Нет аватара termometrix
    02.08.1822:20:35

    Призеры среди команд:

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    2005 г. Белорусский Государственный Университет /Минск/

    2006 г. Ягелонский Университет /Краков/

    2007 г. Будапештский Университет /Будапешт/

    2008 г. Будапештский Университет /Будапешт/

    2009 г. Киевский Национальный Университет «Тарас Шевченко"/Киев/

    2010 г. Киевский Национальный Университет «Тарас Шевченко"/Киев/

    2011 г. Ягелонский Университет /Краков/

    2012 г. Московский Физико-Технический Институт/Москва/

    2013 г. Московский Физико-Технический Институт/Москва/

    2014 г. Национальная Сборная Израиля /Государство Израиля/

    2015 г.Санкт-Петербургский Государственный Университет /Санкт-Петербург/

    2016 г. Московский Физико-Технический Институт/Москва/

    2017 г. Национальная Сборная Израиля /Государство Израиля/

    2018 г. Санкт-Петербургский Государственный Университет /Санкт-Петербург/

    По общему количеству завоеванных медалей,набранных баллов и количество призовых мест, российские вузы уверенно лидируют на Международной студенческой математической олимпиады IMC UCL за всю историю данного турнира .

    МГУ им. Ломоносова имел несколько абсолютных чемпионов.

    Отредактировано: termometrix~23:17 02.08.18
    #1057565
  • Нет аватара commodore
    02.08.1823:12:55

    Рыжий математик чет растерялся))

    #1057582
    • Нет аватара termometrix
      02.08.1823:16:18

      Между прочем это абсолютный чемпион олимпиады-Даниил Клюев.

      #1057583
  • Е.Юрий Е.Юрий
    03.08.1801:11:47

       Поздравления ребятам!

    #1057599
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