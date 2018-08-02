Студенты СПбГУ выиграли Международную математическую олимпиаду IMC 2018

Сборная СПбГУ несколько лет подряд входит в тройку лучших студенческих команд, участвующих в олимпиаде. В этом году команда Университета стала победителем соревнований, обойдя 70 сборных вузов со всего мира.

По итогам общего зачета студенты-математики Даниил Клюев, Павел Губкин, Станислав Ершов, Никита Добронравов и Игнат Соколов набрали 335 баллов. Один из членов команды — Даниил Клюев — и вовсе стал абсолютным чемпионом олимпиады в индивидуальном зачете. Студент набрал 97 баллов. Победу в олимпиаде парень одерживает уже в третий раз — ранее он выигрывал в олимпиадах 2015 и 2017 года.

International Mathematics Competition — одна из самых престижных математических олимпиад для студентов. Организатором выступает Университетский колледж Лондона по приглашению Американского университета в Болгарии.

Ранее сообщалось, что на прошедшей Международной математической олимпиаде в Румынии школьники из Петербурга завоевали второе место.