Студенты СПбГУ выиграли Международную математическую олимпиаду IMC 2018
Сборная СПбГУ несколько лет подряд входит в тройку лучших студенческих команд, участвующих в олимпиаде. В этом году команда Университета стала победителем соревнований, обойдя 70 сборных вузов со всего мира.
По итогам общего зачета студенты-математики Даниил Клюев, Павел Губкин, Станислав Ершов, Никита Добронравов и Игнат Соколов набрали 335 баллов. Один из членов команды — Даниил Клюев — и вовсе стал абсолютным чемпионом олимпиады в индивидуальном зачете. Студент набрал 97 баллов. Победу в олимпиаде парень одерживает уже в третий раз — ранее он выигрывал в олимпиадах 2015 и 2017 года.
International Mathematics Competition — одна из самых престижных математических олимпиад для студентов. Организатором выступает Университетский колледж Лондона по приглашению Американского университета в Болгарии.
Ранее сообщалось, что на прошедшей Международной математической олимпиаде в Румынии школьники из Петербурга завоевали второе место.
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