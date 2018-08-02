В Клинцах Брянской области запустили в эксплуатацию новые построенные объекты на ТЭЦ

1 августа состоялся запуск в промышленную эксплуатацию новых построенных объектов на Клинцовской ТЭЦ.

На перевооружение ПАО «ККС-Групп» потратила 450 миллионов рублей.

В рамках реализации инвестиционной программы по техперевооружению Клинцовской ТЭЦ на период 2017 — 2028 годов построен «Энергоцентр». В его составе смонтированы газо-поршневая электростанция электромощностью 10 МВт и тепловой мощностью 7 Гкал в час на базе 3-х когенерационных модулей JMS 620GS-N.L, паровой котельной общей паропроизводительностью 10 тонн в час, насосной станции. Также заменены 2 водогрейных котла ПТВМ общей тепловой мощностью 100 Гкал/ч, выработавших свой нормативный производственный ресурс.