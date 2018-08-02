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Энергетика и ТЭК

В Клинцах Брянской области запустили в эксплуатацию новые построенные объекты на ТЭЦ

  •  © bryanskobl.ru

1 августа состоялся запуск в промышленную эксплуатацию новых построенных объектов на Клинцовской ТЭЦ.

На перевооружение ПАО «ККС-Групп» потратила 450 миллионов рублей.

В рамках реализации инвестиционной программы по техперевооружению Клинцовской ТЭЦ на период 2017 — 2028 годов построен «Энергоцентр». В его составе смонтированы газо-поршневая электростанция электромощностью 10 МВт и тепловой мощностью 7 Гкал в час на базе 3-х когенерационных модулей JMS 620GS-N.L, паровой котельной общей паропроизводительностью 10 тонн в час, насосной станции. Также заменены 2 водогрейных котла ПТВМ общей тепловой мощностью 100 Гкал/ч, выработавших свой нормативный производственный ресурс.

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http://klitnsy-trud.ru/society/2018/08/01/v-klincax-bryanskoj-oblasti-zapustili-v-ekspluataciyu-novye-postroennye-obekty-na-tec/

Брянская область, Клинцовская ТЭЦ
  • Великоросс Великоросс
    02.08.1823:22:01

    •  © bryansktoday.ru

    •  © klitnsy-trud.ru

    •  © klitnsy-trud.ru
    •  © klitnsy-trud.ru

    •  © bryanskobl.ru

    Отредактировано: Великоросс~23:24 02.08.18
    #1057587
  • Нет аватара luboy
    03.08.1802:44:19

    По итогам января-июля 2018 года потребление электроэнергии в России увеличилось на 2% до 623,2 млрд кВт.ч.

    #1057604
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