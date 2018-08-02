Российская сборная второй раз подряд победила на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

1 августа в Татарстане завершилась II Европейская олимпиада по информатике для юниоров. Соревнования в которых участвовали школьники из 21 европейской страны, проходили с 27 по 31 июля в городе Иннополисе, рядом с Казанью.

Российская команда завоевала три золотые медали и одну серебряную. Это позволило сборной занять первое место в неофициальном командном зачёте. Золотые медали получили: Е. Лифарь из школы «Интеллектуал», воспитанник лицея «Вторая школа» А. Садовничий и ученик школы № 57 С. Савкин. Серебро завоевал Ф. Ушаков из школы № 2007.

Напомним, что в прошлом году команда России также стала обладателем чемпионского титула соревнований.

Справочно

Европейская олимпиада по информатике для юниоров — это соревнования среди юных программистов в возрасте до 15 лет. Первые состязания прошли в прошлом году в столице Болгарии — Софии.

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