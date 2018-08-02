«Окская судоверфь» передала заказчику 5-ю нефтеналивную баржу проекта ROB20

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АО «Окская судоверфь» (Навашино) 31 июля передало ПАО «ГТЛК» пятую несамоходную нефтеналивную баржу «Белмакс 5» проекта ROB20 для судоходной компании «Пола Райз».

Серия:

Заводской № 4101 — заложена 22.11.17 — спущена 19.04.18 — сдана 17.05.18 — «Белмакс 1»

Заводской № 4102 — заложена 30.11.17 — спущена 22.05.18 — сдана 31.05.18 — «Белмакс 2»

Заводской № 4103 — заложена 20.12.17 — спущена 07.06.18 — сдана 29.06.18 — «Белмакс 3»

Заводской № 4104 — заложена 19.01.18 — спущена 05.07.18 — сдана 16.07.18 — «Белмакс 4»

Заводской № 4105 — заложена 26.03.18 — спущена 25.07.18 — сдана 31.07.18 — «Белмакс 5»

Заводской № 4106 — заложена 29.03.18 — «Белмакс 6»

Заводской № 4107 — заложена 26.04.18 — «Белмакс 7»

Заводской № 4108 — заложена 26.07.18 — «Белмакс 8»

Заводской № 4109 — готовится к закладке — «Белмакс 9»

Несамоходные наливные баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градусов Цельсия и выше. Благодаря двойным бортам и дну баржи обладают повышенным уровнем экологичности. Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина).

Технические характеристики:

Дедвейт в реке при осадке 2.75 м — 6000 т.

Главные размерения: длина — 118.79 м, ширина — 22.8 м, осадка — 2.75 м.

Количество грузовых / отстойных цистерн — 12 / 2

Объём грузовых цистерн: 6530 м³

Объём отстойных цистерн: 340 м³

Контракт на стороительство серии из 10 барж проекта ROB20 был подписан 31 октября 2017 года.

Фото с сайта osy.ru