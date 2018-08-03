В Татарии ввели в эксплуатацию линию по производству труб большого диаметра

3 августа на Набережночелнинском трубном заводе ТЭМ-ПО запущена в эксплуатацию линия по производству труб большого диаметра (от 530 до 720 мм, со стенкой от 6 до 22,5 мм) производительностью — 10 тыс. т в месяц.

Рустем Шариффулин, генеральный директор НТЗ ТЭМ-ПО, рассказал, что предприятие вышло на годовую мощность 840 тыс. т. Это 6 современных линий по производству трубной продукции. Также компания имеет мощности по нанесению защитных покрытий на трубы производительностью 10 тыс. т в месяц.

Преимуществами нового введённого оборудования является возможность изготовления продукции как из рулонного, так и листового проката. Формование и калибровка трубы производится по технологии ZTF-3, что автоматизирует процесс перехода инструмента с одного типоразмера на другой, а также исключает процесс экспандирования. В линии есть возможность нанесения защитных покрытий на трубу.

Помимо этого на предприятии предприняты шаги по модернизации процессов сварки на стане по выпуску труб круглого сечения. Это позволило расширить сортамент производимой продукции — толщина стенки увеличилась до 16 мм, производительность линии выросла на 30%, повысилось качество сварки.

НТЗ ТЭМ-ПО активно проходит аккредитацию для поставок для нужд ведущих компаний ТЭК, осваивает производство продукции из новых марок стали. Разрабатывается проект инновационной системы контроля качества на базе технологии blockchain, что позволит отслеживать качество каждой конкретной трубы, которая будет иметь цифровой сертификат, доступный онлайн для заказчика данной продукции. Это становится тем более актуальным, что по планам Газпрома к 2020 г. предполагается обновить значительную часть трубопроводов, и на рынке могут появиться большие объемы безымянных труб б/у, могущие стать серьезной проблемой в сегменте ЖКХ.