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Судостроение и судоходство

В Ливадии спустили на воду универсальную баржу «Камчатка»

  •  © otvprim.ru

Торжественная церемония спуска на воду новой грузопассажирской баржи состоялась в субботу, 4 августа, на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе.

Универсальная баржа «Камчатка» построена в Ливадии по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Самоходная баржа с аппарелью предназначена для перевозки 25 пассажиров, 40 тонн грузов, например, одного грузового автомобиля КАМАЗ.

Длина судна — 25,8 метра

Ширина — 6 метров

Осадка 1,2 метра.

Баржа развивает скорость до 10 узлов.

Эта баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций. Также ее можно применять при экологических работах при локализации разливов нефти.

Судно будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также работать на переправах Камчатки в режиме паромной переправы и рейдовой загрузки на необорудованный берег.

  •  © primorsky.ru

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http://www.otvprim.ru/society/primorskij-kraj_04.08.2018_66964_sudno-postroennoe-v-primorskom-poselke-livadija-torzhestvenno-spustili-na-vodu.html

Приморье, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, самоходная баржа
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