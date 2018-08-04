В Ливадии спустили на воду универсальную баржу «Камчатка»

Торжественная церемония спуска на воду новой грузопассажирской баржи состоялась в субботу, 4 августа, на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе.

Универсальная баржа «Камчатка» построена в Ливадии по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Самоходная баржа с аппарелью предназначена для перевозки 25 пассажиров, 40 тонн грузов, например, одного грузового автомобиля КАМАЗ.

Длина судна — 25,8 метра

Ширина — 6 метров

Осадка 1,2 метра.

Баржа развивает скорость до 10 узлов.

Эта баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций. Также ее можно применять при экологических работах при локализации разливов нефти.

Судно будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также работать на переправах Камчатки в режиме паромной переправы и рейдовой загрузки на необорудованный берег.