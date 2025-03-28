Ливадийский РСЗ спустил на воду самоходную баржу проекта 20220А

На производственной площадке Ливадийского ремонтно-судостроительного завода (Приморский край) состоялся спуск на воду самоходной грузовой баржи проекта 20220А.

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Баржа предназначена для перевозки автотранспорта, генеральных грузов. Конструкция судна позволяет осуществлять погрузку/выгрузку на необорудованный берег. Проект судна одобрен Дальневосточным филиалом Регистра. Наблюдение за постройкой ведет Приморское отделение ДВФ, один из участков которого расположен на территории ЛРСЗ.

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