В Волгоградскую область поступил новейший вертолёт санавиации «Ансат»

«Русские вертолетные системы» (РВС) направили в Волгоградскую область новый лёгкий вертолёт «Ансат» в медицинской комплектации. «Ансат» выпущен в этом году и поставлен в волгоградский регион в рамках программы санитарного обеспечения труднодоступных регионов России.

Вертолёт будет использоваться для доставки больных и тяжелораненых от мест автомобильных и других катастроф в случаях, когда пострадавших нельзя перевезти автомобилями «скорой» из-за автомобильных пробок или по каким-то другим причинам. В повседневной деятельности вертолет будет осуществлять перегоспитализацию тяжелых пациентов из центральных районных больниц Волгоградской области в специализированные клиники Волгограда.

На сегодняшний день флот РВС по стране насчитывает 10 «Ансатов». До конца года в планах приобрести ещё один вертолёт. Медицинские «Ансаты» используются в Псковской, Курганской и Оренбургской областях.

Помимо медицинских задач вертолёты «Ансат» используются для перевозки грузов, лесоавиационных работ и проведения фото- и видеосъемки с воздуха.

— Врачи и медицинские сестры авиамедицинских бригад ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области» прошли обучение по программе «Санитарно-авиационная эвакуация больных и пораженных» в ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф „Защита“», — пояснили в региональном центре медицины катастроф. — В Волгограде функционируют две вертолетные площадки для осуществления медицинской эвакуации: на территории ГУЗ «КБ СМП № 25» и рядом с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр». Всего в области 33 авиаплощадки с различной степенью готовности к приёму вертолётов санавиации.

В прошлом году администрация Волгоградской области арендовала первый в регионе вертолёт «Ансат». Стоимость аренды составила 121 миллион рублей.

Он постоянно базируется на аэродроме в Ерзовке. Именно оттуда судно оперативно вылетает в районы области за тяжелыми пациентами или за медиками.