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Армия и Флот

Истребители Су-35С заступили на боевое дежурство в аэропорту «Ясный» на курильском острове Итуруп

  •  © sakhalin.info

В аэропорту Ясный на опытно-боевое дежурство заступили экипажи многоцелевых истребителей Су-35С.

Летному составу зачитали приказ командования, затем под звуки марша защитники неба прошли строем и уже через час начали отработку выруливания на полосе.

Введённый в строй в сентябре 2014 года аэропорт «Ясный» изначально был гражданским. Воздушным объектом совместного с Министерством обороны базирования он стал в начале 2018-го.

Поздравить лётчиков, техников и инженеров наземной службы со знаменательным событием прибыли врио директора аэропорта Ясный Михаил Митрофанов, заместитель командующего 11-й армии ВВС и ПВО, начальник авиации Олег Соловьёв, представитель администрации Курильского района.

Введённый в строй в сентябре 2014 года аэропорт «Ясный» изначально был гражданским. Воздушным объектом совместного с Министерством обороны базирования он стал в начале 2018-го.

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https://sakhalin.info/news/156064/

Сахалинская область, ВКС, Су-35, Курильские острова
  • Нет аватара alex1664
    06.08.1800:04:20

    Аэропорт «Ясный» и остался гражданским. Это аэродром стал совместного базирования. С учетом того, что полоса, рулежки, перрон, оборудование всегда остается государственным, новости плюс.

    #1058032
  • mashinist mashinist
    06.08.1800:25:31

    «Летному составу зачитали приказ командования, затем под звуки марша защитники неба прошли строем и уже через час начали отработку выруливания на полосе.» на целых ТРЁХ машинах    

    машины хоть новые или их из-под Хабаровска перебросили？

    #1058039
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      06.08.1800:42:37

      Что значит новые? По-вашему там новая часть какая-то самозародилась? Новость в том, что начали использовать взлетку на Итурупе для боевой авиации.

      И не на трех, а на двух: пара — это минимальное тактическое подразделение в истребительной авиации. Две пары составляют звено, из трех звеньев обычно состоит эскадрилья. Вы просто хвосты неправильно посчитали на фотографии. Пару Су-35 уже перебрасывали на Итуруп в этом году в рамках эксперимента, сейчас они, видимо, будут в плановом порядке туда летать и оставаться для несения дежурства в небе.

      Отредактировано: Александр Жигульских~00:52 06.08.18
      #1058040
    • A_SEVER A_SEVER
      06.08.1801:05:18

      машины хоть новые
      2015 года выпуска.

      #1058041
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