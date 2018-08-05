Истребители Су-35С заступили на боевое дежурство в аэропорту «Ясный» на курильском острове Итуруп
В аэропорту Ясный на опытно-боевое дежурство заступили экипажи многоцелевых истребителей Су-35С.
Летному составу зачитали приказ командования, затем под звуки марша защитники неба прошли строем и уже через час начали отработку выруливания на полосе.
Введённый в строй в сентябре 2014 года аэропорт «Ясный» изначально был гражданским. Воздушным объектом совместного с Министерством обороны базирования он стал в начале 2018-го.
Поздравить лётчиков, техников и инженеров наземной службы со знаменательным событием прибыли врио директора аэропорта Ясный Михаил Митрофанов, заместитель командующего 11-й армии ВВС и ПВО, начальник авиации Олег Соловьёв, представитель администрации Курильского района.
Введённый в строй в сентябре 2014 года аэропорт «Ясный» изначально был гражданским. Воздушным объектом совместного с Министерством обороны базирования он стал в начале 2018-го.
- Великоросс
- 05.08.201822:20
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06.08.1800:04:20
06.08.1800:25:31
06.08.1800:42:37
06.08.1801:05:18 2015 года выпуска.