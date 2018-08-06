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СТАНЭКСИМ™ ⇒ Производство

Компанией СТАНЭКСИМ выпущен новый заточной станок SMG350HF2

  •  © Фото из открытых источников

Компания СТАНЭКСИМ спроектировала и изготовила новый заточной станок с ЧПУ модели SMG350HF2.

Станок SMG350HF2 предназначен для заточки торцовых фрез диаметром от 80 до 350 мм с режущей частью из твердого сплава. Заточка производится торцом чашечного абразивного круга по задним поверхностям зубьев фрезы с охлаждением или без. Параметры заточки — число зубьев, подача и число рабочих ходов предварительной обработки, подача и число рабочих ходов окончательной обработки, число ходов выхаживания задаются оператором с панели управления.

  •  © Фото из открытых источников

Одним из преимуществ станка является обработка детали в автоматическом режиме. Это значительно упрощает работу оператора со станком. Кинематика станка обеспечивает простоту обслуживания и ремонтопригодность. Контроль положения детали позволяет рационально распределить припуск на обработку.

  •  © Фото из открытых источников

Два станка SMG350HF2 успешно сданы заказчику и работают на производстве.

Узнать подробные технические характеристики станка SMG350HF2 можно здесь

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2FUrhzTai6E

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станэксим, новый станок, smg350, заточка торцовых фрез, станкостроение
  • Нет аватара elron
    06.08.1814:32:44

    именно новые модели станков больше всего радуют!

    #1058164
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