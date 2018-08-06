Сызранский завод «Тяжмаш» отгрузил транспортный шлюз для Ленинградской АЭС-2

С территории завода «ТЯЖМАШ» был отправлен транспортный шлюз для Ленинградской АЭС-2. Изделию предстоит добраться по автомобильной дороге до причала АО «СНПЗ», затем его путь будет проложен на речной барже через Волгу и Онежское озеро, а конечной точкой маршрута станет город Сосновый Бор в Ленинградской области.

В истории предприятия это уже второй транспортный шлюз: в 2017 году подобное изделие было отгружено на Белорусскую АЭС.

Благодаря накопленному опыту заводчане смогли ускорить многие процессы, в частности пусконаладку и приёмо-сдаточные испытания. Кроме того, была отлажена настройка датчиков перемещения полотна и повышена точность его позиционирования.

Сегодня в работе у коллектива осталось ещё пять транспортных шлюзов — один для Белорусской АЭС и по два для Курской АЭС-2 и АЭС «Руппур» в Бангладеш. Также идёт активная борьба за участие в тендерах для других зарубежных станций.