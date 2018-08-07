Резидент ТОР «Беринговский» начал опытно-промышленную разработку золота на Чукотке

Чукотка — один из самых золотоносных регионов России: субъект находится на втором месте в рейтинге после Красноярского края. За прошлый год в самом восточном регионе страны добыли 25,3 тонны золота. Это чуть больше 8% от общероссийской добычи — 306,9 тонны в прошлом году.

В течение следующих двух лет значительное место в объемах добычи займут резиденты ТОР «Беринговский». Сейчас в ТОР зарегистрировано шесть резидентов, которые занимаются золотодобычей. Они уже заявили 6,1 млрд рублей инвестиций и создание 586 новых рабочих мест.

Один из первых «добывающих» резидентов — компания «Канчалано-Амгуэмская площадь», принадлежащая Aristus Holdings. В январе этого года компания начала работу на новом участке — «Горный». Резидент ведет опытно-промышленную разработку и до конца года планирует добыть 505 кг золота, а также три тонны серебра. Инвестор реализует проект на территории опережающего развития «Беринговский».

На участке «Горный» во втором квартале этого года завершена опытно-промышленная разработка. Цель такой разработки — определение оптимальных технологических параметров совместной переработки руды месторождений «Валунистое» и «Горный». Завершаются геологоразведочные работы для подготовки и представления разведочных кондиций и подсчета запасов в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых.

Стоит упомянуть, что в рамки ТОР, помимо «Горного», также входят участки «Жильный» и «Шах». Геологоразведочные работы на этих участках идут с 2009 года.

Суммарные запасы, по предварительной оценке — от 7 до 12 тонн условного золота (золото + серебро). Это немного, но то же «Валунистое» начиналось с 6 тонн, а в процессе разработки запасы постоянно приращиваются — уже добыто около 25 тонн золота, и еще остается порядка 12 тонн. И это не предел.

Сейчас на участках идут предпроектные проработки, выполняются технико-экономические расчеты. По плану, «Жильное» начнут разрабатывать в 2021 году.

Сейчас в «Канчалано-Амгуэмской площади» работает 72 человека. При полном запуске проекта создадут 312 рабочих мест.

В целом эксперты ожидают, что добыча в целом на Дальнем Востоке и на Чукотке в частности увеличится.