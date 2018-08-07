Сдан в эксплуатацию козловой кран большой грузоподъемности для Шамалдысайской ГЭС в Киргизии

Козловой специальный кран КК-СП 560(280+280)/60(30+30)/5-13,5-15,5/52,5/35-А2, У1-СС предназначен для выполнения маневрирования аварийно-ремонтными затворами водоприемника и глубинного водосброса, сороудерживающей решетки, а также проведения других монтажных и ремонтных операций на Шамалдысайской ГЭС (р. Нарын, Киргизия).





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Также на данный кран установлен дополнительный механизм стрелового типа грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 35 м и с вылетом стрелы (крюка) 25 м в сторону верхнего бьефа, предназначенный для выполнения очистки от плавающего мусора акватории верхнего бьефа в зоне расположения запани.

Шамалдысайская ГЭС построена в зоне 9-балльной сейсмической опасности, и технические характеристики данного козлового специального крана соответствуют всем климатическим и территориальным факторам.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников