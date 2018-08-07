В России создали «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

В России создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Об этом говорится в отчете АО «ОКБМ Африкантов» за прошлый год.

Активная зона — это «сердце» реактора. Она содержит ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция. Разработка «ОКБМ Африкантов» означает, что атомным подводным лодкам не будет нужна перезарядка ядерного топлива.

Как отметил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, создание «вечного» реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ. Он рассказал, что перезарядку на флоте называют «операцией номер один» и она занимает больше месяца. На это время боевой состав флота сокращается на единицу, добавил Попов.

«С таким же реактором (который не требует перезарядки. — Прим. ред.) коэффициент использования подводной лодки повышается в разы», — заключил адмирал

Также в отчете «ОКБМ Африкантов» говорится об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. Отмечается, что ее успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

К российским АПЛ четвертого поколения относятся субмарины проектов «Борей» и «Ясень».

"ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) — головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ. Это одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли. Оно входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — холдинг «Атомэнергомаш». «ОКБМ Африкантов» занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения, тепловыделяющих сборок и активных зон ядерных реакторов.