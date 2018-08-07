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Армия и Флот

В России создали «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

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В России создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Об этом говорится в отчете АО «ОКБМ Африкантов» за прошлый год.

Активная зона — это «сердце» реактора. Она содержит ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция. Разработка «ОКБМ Африкантов» означает, что атомным подводным лодкам не будет нужна перезарядка ядерного топлива.

Как отметил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, создание «вечного» реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ. Он рассказал, что перезарядку на флоте называют «операцией номер один» и она занимает больше месяца. На это время боевой состав флота сокращается на единицу, добавил Попов.

«С таким же реактором (который не требует перезарядки. — Прим. ред.) коэффициент использования подводной лодки повышается в разы», — заключил адмирал

Также в отчете «ОКБМ Африкантов» говорится об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. Отмечается, что ее успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

К российским АПЛ четвертого поколения относятся субмарины проектов «Борей» и «Ясень».

"ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) — головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ. Это одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли. Оно входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — холдинг «Атомэнергомаш». «ОКБМ Африкантов» занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения, тепловыделяющих сборок и активных зон ядерных реакторов.

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https://ria.ru/atomtec/20180807/1526058753.html?referrer_block=index_main_2

атомная подводная лодка, реактор, вмф, ОКБМ Африкантов, Борей, Ясень
  • Нет аватара hvt
    07.08.1811:41:25

    Если это правда, то ждем вечных АЭС.

    #1058379
  • Нет аватара ivania
    07.08.1813:43:50

    Для атомных ледоколов и ракетных крейсеров проекта «Орлан», наверное, тоже такой реактор разработают

    #1058409
  • Human RS Human RS
    07.08.1813:58:22

    Если я правильно понимаю, то это та область в которой у нас пока отставание от американцев — у них подобное уже на серийных подлодках есть.

    #1058417
    • Нет аватара Инженер2015
      07.08.1814:05:06

      у них подобное уже на серийных подлодках есть

      можно ссылку на сей факт?

      #1058419
      • Human RS Human RS
        07.08.1814:27:28

        Да, вы меня подловили и память подвела. У них на Вирджиниях стоят реакторы модели S9G с перезарядкой активной зоны раз в 30 лет, но не на весь жизненный цикл. Но в любом случае пока у них преимущество.

        #1058425
        • Нет аватара абрамыч
          07.08.1814:38:31

          Российские Ритмы более крутые ,чем американские.

          #1058429
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