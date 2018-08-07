Строители начали укладку асфальта на участке трассы «Таврида» в обход Симферополя

Дорожные строители компании «ВАД» начали укладывать асфальт на пятом этапе трассы «Таврида». Этот участок проходит в обход Симферополя.

Как заявил пресс-секретарь строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров, на данный момент на этом отрезке уложен первый асфальт. Также заасфальтированы первые съезды транспортной развязки на въезде в Симферополь. По словам Назарова, для объезда проложили временную дорогу. Транспорт по ней должны пустить в конце августа.

Автомобили по самой развязке планируется пустить в конце 2018 года, одновременно с открытием движения по магистрали от Керчи до Симферополя.

Параллельно продолжаются работы и на других участках трассы «Таврида». Так, в районе Феодосии строители возвели первый путепровод тоннельного типа. Это первый путепровод такого типа, возведенный на трассе «Таврида». Он предназначен, главным образом, для проезда сельхозтехники.