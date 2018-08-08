Омский НПЗ «Газпром нефти» ввел в эксплуатацию установку по производству водорода, разработанную российскими инженерами. Ее стоимость составляет 3,4 млрд рублей, а мощность — более 12 тыс. тонн.

Водород используют для финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5. Установка позволит Омскому НПЗ повысить объем производства высокооктановых бензинов, а также увеличить показатели выхода светлых нефтепродуктов.

«Новый объект был построен в рекордные сроки — всего за 17 месяцев. При его строительстве были применены лучшие отечественные и зарубежные научно-технические решения и строительные технологии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Пуск установки стал частью программы модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года реализует «Газпром нефть».

До пуска новой установки комплексы гидроочистки работали на водороде, который получали в качестве сопутствующего продукта на установке каталитического риформинга. Новый автономный объект, разработанный российскими инженерами, позволит Омскому НПЗ повысить объем производства высокооктановых бензинов, а также увеличить показатели выхода светлых нефтепродуктов.

Технология работы установки предполагает получение водорода из природного газа с помощью пара. В результате нагревания газ превращается в насыщенный водород с последующей очисткой от примесей. Технологические особенности новой установки предполагают замкнутую систему безотходного производства, что значительно повышает энергоэффективность комплекса и сокращает потребление топлива.

В июне 2018 года на объекте, строительство которого началось в 2017 году, завершились пуско-наладочные работы. В настоящее время установка находится в опытно-промышленной эксплуатации.