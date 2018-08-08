«Пеноплэкс» расширил производственные мощности завода в Тульской области

Завод ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Новомосковске Тульской области увеличил производственные мощности. Это стало возможным благодаря модернизации экструзионного блока на основе ноу-хау компании. Наращивание мощностей позволит производственной площадке, оснащенной тремя современными технологическими линиями, увеличить на 20% суммарный годовой объем выпуска продукции.

Новомосковская площадка оснащена тремя производственными линиями суммарной мощностью (на 2016 год) 1 млн кубометров полимерной теплоизоляции.

Завод в Новомосковске является крупнейшим в Европе по изготовлению теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Компания занимает лидирующие позиции в этом сегменте рынка теплоизоляции.

На протяжении всей своей деятельности ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» неуклонно осуществляет свою миссию по постоянному развитию в области производства и популяризации полимерных материалов в России. Компания уделяет особое внимание безопасности покупателей и применяет в производстве только проверенное первичное сырье, не следуя примеру некоторых недобросовестных конкурентов, использующих для изготовления продукции небезопасные отходы.

Надежная и качественная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® пользуется высоким спросом у потребителей, поскольку обладает прекрасными теплозащитными свойствами, нулевым водопоглощением и высокой прочностью. Материал безопасен для здоровья людей, экологичен, биостоек, удобен в монтаже и долговечен. Всё это обеспечивает не только экономию тепла, но и комплексную защиту утепленных строительных конструкций от негативных воздействий со стороны окружающей среды.