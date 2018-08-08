В Татарстане одновременно открыли семь новых бассейнов

8 августа в Татарстане состоялось открытие 7 новых крытых плавательных бассейнов: в Апастовском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском муниципальных районах.

Еще один откроется в течение следующего месяца.

Все бассейны построены по типовому проекту. Объекты включают в себя большую ванну для взрослых и малую ванну для детей младшего и среднего возраста. Заниматься плаванием могут воспитанники детских садов и учащиеся образовательных учреждений. Пропускная способность составляет 396 человек в сутки. Объекты оборудованы для маломобильных групп населения: предусмотрена обустроенная раздевалка, а также специальный механизм для входа в воду.