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Спортивные объекты

В Татарстане одновременно открыли семь новых бассейнов

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8 августа в Татарстане состоялось открытие 7 новых крытых плавательных бассейнов: в Апастовском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском муниципальных районах.

Еще один откроется в течение следующего месяца.

Все бассейны построены по типовому проекту. Объекты включают в себя большую ванну для взрослых и малую ванну для детей младшего и среднего возраста. Заниматься плаванием могут воспитанники детских садов и учащиеся образовательных учреждений. Пропускная способность составляет 396 человек в сутки. Объекты оборудованы для маломобильных групп населения: предусмотрена обустроенная раздевалка, а также специальный механизм для входа в воду.

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http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1257783.htm

Татарстан, спортивные объекты
  • Великоросс Великоросс
    08.08.1814:18:03

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    Отредактировано: Великоросс~14:19 08.08.18
    #1058723
  • Нет аватара Aleksgr8
    08.08.1814:28:04

    Достаточно посмотреть на текущие результаты че2018 по плаванию, спорт выходит на новый уровень.

    #1058728
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