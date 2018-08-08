Начался очередной Арктический поход кораблей Северного флота

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Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел из базы в Североморске в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики.

В составе отряда — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский», «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-143.

Маршрут арктического похода кораблей и судов Северного флота пройдет по Северному морскому пути, большая часть которого в настоящее время свободна ото льда, передает пресс-служба Северного флота.Основная цель дальнего похода — обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.Одной из задач похода, которую должны будут выполнить моряки, будет поисково-спасательное обеспечение и отработка навыков оказания помощи условным судам, потерпевшим бедствие в высоких широтах. Для проведения спасательных операций, воздушной разведки и выполнения широкого комплекса учебно-боевых задач на борту флагманского корабля — БПК «Вице-адмирал Кулаков» — размещены два вертолета Ка-27 и авиационная группа, занимающаяся обеспечением полетов.

Фото Дмитрия Лобусова, 2014 год.