Новости судостроения ОАО «Порт Коломна»

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В ноябре 2016 судоходная компания «Порт Коломна» начала строительство буксира-толкача «Коломенский-1601», о чём сообщал наш сайт. Буксир строился для собственных нужд компании, но после подписания контракта между ОАО «Порт Коломна» и ФБУ «Морспасслужба» строительство этого буксира и баржи грузоподъёмностью 3000 тонн ведётся уже для нового заказчика.

Также ОАО «Порт Коломна» и ФКУ «Речводпуть» заключили контракт на строительство многочерпакового земснаряда проекта 3409:



© Фото с сайта portkolomna.ru

Таким образом, судостроительное подразделение ОАО «Порт Коломна» от глубокой модернизации старых судов для собственных нужд перешло к строительству новых полнокомплектных судов для сторонних заказчиков!