Первый этап по возведению стен здания реактора первого энергоблока Курской АЭС-2 завершён досрочно

На Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — АСЭ, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») специалисты завершили первый этап по возведению стен реакторного отделения энергоблока № 1 на месяц раньше установленного графиком срока.

Стены были возведены с отметки -5,400 до отметки -2,150.

Работы проводила подрядная организация «Трест РосСЭМ», входящая в структуру инжинирингового дивизиона Росатома.

Специалистами «Треста РосСЭМ» выполнены работы по монтажу укрупнённых арматурных блоков общей массой 413 тонн и уложено 859 кубометров. бетона.

Следующим ключевым событием на площадке сооружения Курской АЭС-2 будет монтаж одного из важных элементов системы безопасности — устройства локализации расплава, или ловушки расплава. Проведения этих работ запланировано на ноябрь-декабрь текущего года.