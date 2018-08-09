Крупную партию дифракционных решеток экспортировал в Словакию холдинг"Швабе" Госкорпорации Ростех. Российскую оптику используют при разработке лазеров.

Партия состоит из 20 решеток производства предприятия холдинга «Швабе» — Государственного института прикладной оптики (ГИПО). Это вторая поставка словацкому заказчику — в 2017 году он получил первые десять изделий.

Дифракционные решетки будут использованы при разработке лазеров на диоксиде углерода, которые в составе приборов для научных и прикладных исследований применяются для измерения концентрации вредных веществ в воздухе, поиска источников загрязнения атмосферы, а также могут использоваться на химически опасных производствах и в медицине.

«Мы экспортируем дифракционную оптику в Словакию с 2010 года, это наш стабильный внешний рынок. В целом мы постоянно развиваем и укрепляем экспортные позиции ГИПО, и только за шесть месяцев текущего года за рубеж было поставлено больше решеток, чем за весь прошлый год. Этот показатель будет расти — до конца года ожидается отгрузка еще порядка 130 единиц изделий в страны Европы», — сообщил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

ГИПО выпускает до 70% дифракционной оптики в России. Экспортная карта предприятия состоит из стран Европы и СНГ, включая Ирландию, Германию, Норвегию, Казахстан, Республику Беларусь и другие страны. За первые шесть месяцев 2018 года было экспортировано 298 единиц дифракционных решеток, за весь 2017-й — 272 решетки.