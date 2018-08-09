Компания «Прософт-Системы» запустила автоматизированную линию поверхностного монтажа печатных плат

Компания «Прософт-Системы» запустила в эксплуатацию вторую автоматизированную линию поверхностного монтажа печатных плат. Новое европейское оборудование позволит улучшить технологические параметры производства и увеличить объемы монтажа плат более чем в два раза.

Сегодня цех монтажа печатных плат ООО «Прософт-Системы» выпускает более 400 видов плат различной модификации и более 200 000 модулей в год. Следуя концепции «Индустрия 4.0», компания оснащает его автоматизированными технологическими линиями, чей функционал регулярно расширяется вслед за последовательным вводом элементов «умного» производства.

Существующая линия поверхностного монтажа, устанавливающая любые компоненты с точностью 40-45 микрон, начала работу в 2015 году. В 2018-м ее возможности усилены немецкой станцией оптического контроля 3D AOI VISCOM, необходимой для проверки полярности ключей, углов смещения, компланарности выводов и качества оплавления. Станция обладает восемью камерами высокого разрешения и управляется интеллектуальной программой, позволяющей детально исследовать даже самые труднодоступные части платы.

Ключевым событием очередного этапа комплексной модернизации производства стал запуск второй линии поверхностного монтажа в составе принтера EKRA (Германия), установщика компонентов MYCRONIC (Швеция), а также инспекции качества нанесения паяльной пасты 3D SPI VISCOM с технологией Close Loop для взаимодействия с принтером.

По словам исполнительного директора ООО «Прософт-Системы» Сергея Аверина, новое оборудование будет интегрировано в единую ERP-систему предприятия, позволяющую установить все типы событий, происходящие с конкретной платой или компонентом. В данный момент вторая линия поверхностного монтажа уже выполняет штатные операции наряду с первой и готовится к выходу на полную мощность.

В дальнейшем «Прософт-Системы» продолжит стратегически значимую работу по расширению масштабов и повышению эффективности производства. На 2019 год запланирован запуск линии селективной влагозащиты печатных узлов. Под нее уже создан отдельный участок, где на платы будут дозированно наноситься специальные материалы, повышающие устойчивость изделий к жестким климатическим условиям и воздействию агрессивных сред.

Регулярные инвестиции в укрепление производственной базы позволяют компании «Прософт-Системы» увеличивать объемы выпускаемых устройств, снижать издержки процесса и обеспечивать качество продукции на уровне мировых лидеров.